إصابة مبكرة تُبعد عمر مرموش عن مواجهة مصر وبوركينا فاسو.. وأسامة فيصل البديل

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، موقفًا مؤسفًا بعد تعرض النجم عمر مرموش لإصابة مبكرة أجبرته على مغادرة أرض الملعب في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

واضطر المدير الفني حسام حسن لإجراء تغيير اضطراري، حيث دفع بالمهاجم الشاب أسامة فيصل بديلًا لمرموش، في محاولة للحفاظ على التوازن الهجومي للمنتخب بعد الخروج المفاجئ للاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجاءت إصابة مرموش بعد احتكاك خلال إحدى الكرات المشتركة، ليشعر بآلام عضلية لم يتمكن على إثرها من استكمال المباراة، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني والطبي للفراعنة.

يُذكر أن اللقاء يُقام على استاد القاهرة الدولي، وتُذاع المباراة عبر قنوات "أون سبورت 1"، "MBC مصر 2"، و"SSC" السعودية، في مواجهة حاسمة يحتاج فيها المنتخب المصري إلى الفوز لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى مونديال 2026.