نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة. وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا للمباريات المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.