تشكيل فرنسا الرسمي أمام ايسلندا في تصفيات كأس العالم

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب ايسلندا بعد قليل في لقاء منتظر بينهم بستاد حديقة الامراء ضمن منافسات الجولة 2 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل فرنسا أمام ايسلندا

حراسة المرمى: منيان

خط الدفاع: جوليس كوندي، ابراهيما كوناتي، اوباميكانو، ثيو.

خط الوسط: اورلين تشواميني، كونيه، باركولا.

خط الهجوم: اوليز، تورام، كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وايسلندا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

