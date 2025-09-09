نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتعادل سلبيا مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، دون أهداف، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

وانطلقت أحداث مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسجال على الكرة بين المنتخبين وسط حذر دفاعي من لاعبي الفراعنة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب مصر تسجيل هدف التقدم في مرمى بوركينا فاسو، من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

وسجل أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر هدف في شباك بوركينا فاسو ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.