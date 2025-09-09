نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب التعادل.. موعد مباراة مصر القادمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صافرة نهاية مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو، وذلك بالتعادل السلبي دون أهداف، في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة القادمة

يلتقي منتخب مصر في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمام منتخب جيبوتي، وذلك في السادس من أكتوبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم كل من:

جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مواجهاته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمام منتخب غينيا بيساو، وذلك في الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 20، ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.