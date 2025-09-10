نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو العينين: لاعبيه المنتخب رجالة وحققنا المطلوب أمام منتخب بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو، أن منتخب مصر حقق المطلوب وبات قريبا من الوصول لكأس العالم

وواصل أبوالعينين في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن لاعبيه منتخب مصر كانوا رجالة وبذلوا أقصى ما لديهم خلال المباراة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منتخب بوركينا فاسو دون أهداف ليقترب خطوة نحو الصعود للمونديال