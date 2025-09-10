نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدعم من عصام الحضري.. نادي كفر البطيخ يعلن عن إقامة مباراة استعراضية بين الفريق ونجوم منتخب مصر القدامى في المقال التالي

بدعم من عصام الحضري.. نادي كفر البطيخ يعلن عن إقامة مباراة استعراضية بين الفريق ونجوم منتخب مصر القدامى.

أعلن محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن تنظيم مباراة استعراضية كبرى تجمع بين نجوم قدامى كرة القدم بدمياط ونجوم منتخب مصر القدامى، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الأندية الشعبية وتعزيز الروابط بين رموز الرياضة والجماهير الدمياطية.

نادي كفر البطيخ

وزير الشباب والرياضة

ومنح نادي كفر البطيخ قميص الفريق لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ولذلك تعبيرًا عن الامتنان والتقدير، وخطوة رمزية تعكس العلاقة الوثيقة بين الوزارة والفرق الرياضية المحلية.

عصام الحضري

نادي كفر البطيخ، وأعلن عصام الحضري قائد منتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني دعمه الكامل لنادي كفر البطيخ.

تفاصيل الإتفاق على إقامة المباراة

وكشفت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بدمياط عن مكالمة هاتفية بين محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط وعصام الحضري في إطار دعم مسيرة الأندية الشعبية بدمياط.

ووجّه الحضري الشكر والتقدير لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مثمنًا جهود الوزارة في دعم الأندية الشعبية وتوسيع قاعدة الممارسة، وتطوير الحركة الرياضية بمصر.

كما أثنى الحضري على الأداء المتميز لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، والدور البارز الذي تقوم به في تطوير الحركة الرياضية والشبابية بالمحافظة، مؤكدًا أن دعمه لنادي كفر البطيخ يأتي إيمانًا منه بضرورة الوقوف بجانب الأندية الشعبية والجماهيرية وكل أندية محافظة دمياط التي تُعد مصنعًا للمواهب الكروية.