نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: ندعم حسام حسن والمنتخب الوطني.. وسعداء باقتراب التأهل للمونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعادل المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، واقتراب الفراعنة من التأهل لكأس العالم 2026، مشيدًا بالمنتخب الوطني الثاني بقيادة حلمي طولان.

وقال الدكتور أشرف صبحي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مبروك للشعب المصري بالكامل اقتراب الفراعنة على التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "نظريًا المنتخب الوطني تأهل إلى كأس العالم وألف مبروك للمنتخب وللشعب المصري بالكامل وأدعو الجماهير دائمًا لدعم المنتخب والتواجد في مدرجات ستاد القاهرة ودعم الفراعنة".

وواصل: "في عصر الرئيس السيسي نجحنا في التأهل إلى كأس العالم مرتين من ٤ مرات تأهل فيهم الفراعنة للمونديال، وكذلك زيادة عدد ميداليات أبطال مصر في الألعاب الأولمبية".

وشدد: "مباراة إثيوبيا كانت "عنق الزجاجة" وكنت قلق للغاية قبل تلك المواجهة ولكن نحمد الله على الفوز، ومن ثم فرض التعادل اليوم على بوركينا خارج الديار واقترابنا خطوة كبيرة من حلم المونديال".

واختتم: "سعيد جدًا بالروح الكبيرة الموجودة في المنتخب وبين أطياف الشعب ودعمهم للمنتخب الوطني، ويسعدني الأداء الجيد للفراعنة".