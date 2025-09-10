نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا على طائرة خاصة من نادي ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق ابو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ان محمد صلاح سيغادر إلى إنجلترا على طائرة خاصة من قبل نادي ليفربول وقال ابو العينين في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: محمد صلاح يغادر من بوركينا فاسو لإنجلترا على متن طائرة خاصة من قبل نادي ليفربول

واضاف: حتى هذه اللحظة مباراة مصر وجيبوتي ستقام خارج القاهرة ولكن سنخاطب اتحاد الكرة الجيبوتي لإقامة المباراة على ملعب القاهرة

وتابع: لاعبو منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة، وعمر مرموش تعرض لكدمة وسيخضع لفحوصات على قدمه ومن الصعب الحديث عن تفاصيل الإصابة حاليًا إلا بعد إجراء الفحوصات.