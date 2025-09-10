نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر: هيثم حسن سينضم لمعسكر المنتخب المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لمنتخب مصر، أن هناك تواصل مع هيثم حسن لاعب فريق أوفييدر الأسباني من اجل تواجده في المعسكر المقبل لمنتخب مصر.

وقال عبد الواحد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هيثم حسن لاعب اوفييدو الإسباني سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل وابراهيم حسن يعمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة باللاعب.

واضاف: هناك تواصل مع اللاعب هيثم حسن واللاعب سينضم لمعسكر المنتخب قريبا وهناك تواصل مع جميع اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وواصل: وفاضل تكة واحدة على التأهل ولاعبي بوركينا فاسو أشادوا بلاعبي منتخب مصر والتعادل ليس في صالحهم ولكن لم نتأهل رسميا بعد مازال أمامنا مباراتين هامتين ولم نلعب على التعادل امام بوركينا فاسو وكل مباراة لها ظروفها ولم نكن محظوظين امام بوركينا فاسو بسبب حالة الطقس.

وتابع: وما الفائدة في فتح الملعب واستقبال أهداف وخسرنا في النهاية ماذا كان سيحدث وقتها ولم نشعر بالتربص من البعض، ولكن الجهاز كاملا مصري ونحظى بدعم من الجميع رغم وجود انتقادات ولكن الانتقادات السلبية غير مقبولة ولم ننظر لهذه الأشياء ونقدم مستوى جيد مع المنتخب حتى هذه اللحظة.