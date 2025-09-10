نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يدفع قسط خوان ألفينا بيزيرا خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات القليلة الماضية خرج مسؤولين نادي أولكساندريا الأوكراني في تصريحات صحفية أن مقدم بيع خوان بيزيرا لنادي الزمالك لم يتم دفعه.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وبالتواصل مع نادي الزمالك أكد لنا مصدر في النادي ان حدث تواصل مع النادي الاوكراني ولا يوجد أي شكاوى مقدمه منهم ضد الزمالك وان القسط هيتم دفعه خلال أيام".

واختتم: "الصفقة عباراة عن 6 أقساط والقسط الأول هو أقلهم من حيث القيمة "٠