أبو ريدة يشيد بروح المنتخب وآدائه البطولي بعد التعادل أمام بوركينا فاسو!

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة المنتخب الوطني الأول على الروح القتاليّة التي ظهروا بها خلال مباراتهم اليوم أمام منتخب بوركينا فاسو في واجادوجو ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم والتزام جميع أفراد البعثة خارج وداخل الملعب.

وأكد أبو ريدة في اتصال تليفوني مع طارق أبو العينين رئيس البعثة فور انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف على ثقته في تأهل الكرة المصرية لنهائيات كأس العالم وقد صار المنتخب على بعد خطوة واحدة منها ليضيف اللاعبون وجهازهم الفني إنجازًا جديدًا للكرة المصرية.

وطلب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من رئيس البعثة نقل تحياته وتهنئته لكل أعضاء الفريق وأعضاء الجهاز الفني بالإضافة إلى سعادته وكل جماهير الكرة المصرية بأدائهم البطولي كما اعتدنا منهم.