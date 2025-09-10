نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: مصطفى محمد مظلوم في المنتخب مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن مصطفى محمد نجم فريق نانت الفرنسي ومتتخب مصر يتعرض لظلم شديد مع الفراعنة تحت قيادة حسام حسن، في ظل عدم مشاركته أساسيًا.

وقال رضا عبد العال غب تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": هناك علامة استفهام حول عدم الاعتماد على مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل منتخب مصر وتفضيل حسام حسن للمهاجم أسامة فيصل في مباريات الفراعنة الأخيرة، رغم تألق الأناكوندا مع نانت الفرنسي وتسجيله هدف الفوز لفريقه في الدوري بالجولة الماضية، وترشيحه للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي.

وأضاف: مصطفى محمد يتعرض لضغط نفسي بسبب عدم مشاركته مع المنتخب، وهو ما ظهر خلال مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو، بعدما دفع به حسام حسن في آخر 5 دقائق فقط من اللقاء.