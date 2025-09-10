الرياضة

محمود أبو رجيلة: نتيجة مباراة مصر وبوركينا في تصفيات المونديال جيدة

0 نشر
0 تبليغ

محمود أبو رجيلة: نتيجة مباراة مصر وبوركينا في تصفيات المونديال جيدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود أبو رجيلة: نتيجة مباراة مصر وبوركينا في تصفيات المونديال جيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق على أهمية التعادل اليوم بين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

محمود أبو رجيلة: نتيجة مباراة مصر وبوركينا في تصفيات المونديال جيدة

وقال أبو رجيلة في تصريحاته لبرنامج زملكاوي: تعادل منتخب مصر اليوم أمام بوركينا فاسو سلبيا في تصفيات كأس العالم نتيجة جيدة.

وأضاف: بداية الزمالك في بطولة الدوري كانت جيدة والفريق قادر على العودة مرة أخرى للانتصارات أمام المصري البورسعيدي.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا