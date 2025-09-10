نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة عبد اللطيف: التعادل خطوة نحو المونديال والتقييم الحقيقي لحسام حسن في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر حقق هدفه الأهم بالتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم غياب الأداء الممتع.

وقال عبد اللطيف في تصريحاته عبر برنامج زملكاوي: “فوجئت بتشكيل حسام حسن الذي اعتمد على التأمين الدفاعي أكثر من النواحي الهجومية، وهو ما جعل المنتخب ينجح دفاعيًا، بينما لم يظهر خطورة هجومية حقيقية سوى في الدقائق الأخيرة.”

وأضاف: “طريقة حسام حسن لم تتغير حتى بعد إصابة عمر مرموش، وخط الدفاع يستحق تقييم 7 من 10، بينما لم يظهر خط الوسط بالصورة الهجومية المطلوبة.”

وشدد نجم الزمالك السابق على أن المنتخب وضع قدمًا في كأس العالم بعد التعادل مع بوركينا فاسو، مؤكدًا: “علينا دعم المنتخب في هذه المرحلة وعدم فتح باب النقد، فالتقييم الحقيقي للجهاز الفني سيكون خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.”

كما أشاد عبد اللطيف بأداء المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان أمام تونس، معتبرًا أنه قدم مباراة جيدة.

