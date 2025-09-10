نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يخطط لتغيير في خط الدفاع.. مستقبل راؤول أسينسيو على المحك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم أن الموسم لا يزال في بدايته، إلا أن الشكوك بدأت تحيط بمستقبل بعض لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم راؤول أسينسيو، الذي يمر بفترة صعبة بعدما تراجع دوره من لاعب أساسي الموسم الماضي إلى خيار ثالث في خط الدفاع تحت قيادة تشابي ألونسو.

عودة إيدير ميليتاو والتعاقد مع هويخسن دفعا أسينسيو إلى موقف معقد قد ينتهي بخروجه معارًا في الصيف المقبل.

رهانات على جوان مارتينيث

صحيفة إل ديباتي الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يخطط للاعتماد على المدافع الشاب جوان مارتينيث (18 عامًا) خلال الموسم المقبل، رغم تعرضه سابقًا لإصابة قوية في الرباط الصليبي. اللاعب يُعتبر من أبرز مواهب "لا فابريكا"، ويحظى بثقة كبيرة داخل النادي، ما قد يضع مستقبل أسينسيو في مهب الريح.

النادي قرر أن يستعيد مارتينيث جاهزيته عبر اللعب مع ريال مدريد كاستيا تحت قيادة ألفارو أربيلوا، على أن يندمج تدريجيًا مع الفريق الأول، وربما يشارك في تدريباته خلال الموسم الجاري. البداية الإيجابية له مع الكاستيا عززت من قناعة الإدارة بأنه سيكون جزءًا من الفريق الأول في القريب.

ثورة دفاعية تلوح في الأفق

حسب نفس المصدر، يخطط ريال مدريد لإحداث ثورة في خط الدفاع بحلول صيف 2026، حيث تتجه النية للتعاقد مع إبراهيمه كوناتي مجانًا، إلى جانب تصعيد مارتينيث. في المقابل، يقترب عقد كل من روديغر وألابا من نهايته في 2026 دون وجود نية للتجديد، بينما يستمر البحث عن مخرج للفرنسي فيرلان ميندي.

مستقبل أسينسيو غامض

أمام هذه التغييرات المرتقبة، يبدو أن جوان مارتينيث سيحل محل راؤول أسينسيو في مشروع ريال مدريد الدفاعي للمستقبل. الإدارة البيضاء تراهن بقوة على المدافع الشاب ليكون الشريك المثالي لهويخسن في قلب الدفاع خلال السنوات القادمة.

