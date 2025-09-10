نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ لا يرشح "البافاري" للفوز بأبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد مايكل بالاك، لاعب المنتخب الألماني الأسبق لكرة القدم، أنه لا يمكن احتساب فريق بايرن ميونخ من بين المرشحين لنيل لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرا إلى أن بطل الدوري الألماني يمكن اعتباره من بين المنافسين فقط وليس من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وفي تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء قال بالاك، 48 عاما، إن خروج الفريق المبكر من كأس العالم للأندية، وأن من بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 2020، وصل الفريق مرة واحدة فقط للدور قبل النهائي بدوري الأبطال.

وقال بالاك، الذي لعب لبايرن ميونخ في الفترة من 2002 إلى 2006 "بايرن يمكنه الفوز على أي منافس. ولكن يجب أن نتحدث عن الزخم: في الموسم الماضي ودع البطولة من دور الثمانية أمام إنتر ميلان".

ورشح بالاك برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، للتتويج باللقب. ويمكن أن يكون تشيلسي، الذي لعب له بالاك، والمتوج بكأس العالم للأندية، مفاجأة البطولة. وقال بالاك:"النجاح سيعطيهم الكثير من الثقة".

ودعم بالاك فريق آينتراخت فرانكفورت، تحت قيادة المدرب دينو توبمولر، لإحداث تأثير في البطولة وقال "آينتراخت سيلعب دورا جيدا، ربما سيصل إلى دور الثمانية أو أبعد من ذلك".

وتبدأ منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند مع يوفنتوس. ويفتتح بايرن مبارياته أمام تشيلسي في اليوم التالي، فيما يلعب آينتراخت فرانكفورت مع غلطة سراي يوم 18 من الشهر الجاري، ويلتقي باير ليفركوزن مع كوبنهاغن