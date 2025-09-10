نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يراقب مدافع توتنهام ميكي فان دي فين.. وسبيرز يحدد السعر الصادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد وضع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام، ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم خط الدفاع خلال سوق الانتقالات.

ريال مدريد يراقب مدافع توتنهام ميكي فان دي فين.. وسبيرز يحدد السعر الصادم

وبحسب موقع Fichajes الإسباني، فإن إدارة الملكي تتابع اللاعب صاحب الـ24 عامًا عن كثب، بعد المستويات القوية التي قدمها في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الصفقة لن تكون سهلة.

وأوضح التقرير أن توتنهام لا يُمانع الاستماع للعروض، لكنه لن يتخلى عن فان دي فين بأقل من 70 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قد يدفع ريال مدريد لإعادة التفكير أو الدخول في مفاوضات معقدة.

يُذكر أن ميكي فان دي فين انضم إلى توتنهام في صيف 2023 قادمًا من فولفسبورج، ونجح سريعًا في إثبات نفسه كأحد أبرز المدافعين في البريميرليج.