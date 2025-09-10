نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في أرسنال.. النادي يفكر في بيع جابرييل جيسوس وتروسارد في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بريطانية أن نادي أرسنال مستعد للاستماع للعروض المقدمة للثنائي الهجومي جابرييل جيسوس ولياندرو تروسارد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مفاجأة في أرسنال.. النادي يفكر في بيع جابرييل جيسوس وتروسارد في يناير

وبحسب موقع Football Insider، فإن إدارة الجانرز منفتحة على فكرة بيع المهاجم البرازيلي صاحب الـ28 عامًا، وكذلك النجم البلجيكي البالغ من العمر 30 عامًا، إذا وصل عرض مناسب من الناحية المالية.

القرار يأتي في ظل رغبة ميكيل أرتيتا في إعادة هيكلة خط الهجوم، خاصة بعد الأداء المتذبذب للفريق في بعض المباريات هذا الموسم، بالإضافة إلى بحث النادي عن التعاقد مع مهاجم هدّاف قادر على صنع الفارق في المنافسات الكبرى.

رحيل جيسوس وتروسارد قد يفتح الباب أمام صفقات هجومية جديدة، وربما يشعل صراع التعاقدات في يناير.