نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابيانسكي على أعتاب العودة لـ وست هام بعد شهرين فقط من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي وست هام يونايتد دخل في مفاوضات متقدمة لإعادة الحارس البولندي المخضرم لوكاش فابيانسكي، بعد نحو شهرين فقط من رحيله عن الفريق عقب انتهاء عقده.

وبحسب ما نقلته شبكة TalkSport، فإن إدارة الهامرز تفكر في إعادة الحارس البالغ من العمر 40 عامًا، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالخبرة، خاصة مع اقتراب الموسم من ضغط المباريات المحليّة والأوروبية.

فابيانسكي، الذي لعب مع وست هام منذ عام 2018 وشارك في أكثر من 150 مباراة، يحظى باحترام كبير داخل غرفة الملابس، وقد يكون عودته خطوة تكتيكية مهمة من المدرب ديفيد مويس لضمان الاستقرار الدفاعي.

الصفقة لا تزال في طور التفاوض، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى ترحيب متبادل بين الطرفين.