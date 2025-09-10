نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيتا يرفض ليدز ويغازل أستون فيلا.. وجهة جديدة تلوح في الأفق لمهاجم كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، لا يرحب بفكرة الانتقال إلى ليدز يونايتد، رغم اهتمام النادي بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب موقع TeamTalk، فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أبدى عدم اهتمامه التام باللعب في "تشامبيونشيب"، حيث لا يزال يطمح في مواصلة مسيرته داخل البريميرليج، وهو ما يجعله متحمسًا لإمكانية الانضمام إلى أستون فيلا.

أستون فيلا، الذي يعيش فترة جيدة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، يبحث عن تعزيزات هجومية إضافية للمنافسة على عدة جبهات هذا الموسم، ويبدو أن ماتيتا أحد الأسماء التي تحظى بإعجاب الإدارة الفنية.

الأسابيع القادمة قد تشهد تطورات مثيرة في مستقبل المهاجم الفرنسي، خصوصًا إذا تحرك أستون فيلا رسميًا لضمه.