نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسوما خارج حسابات توتنهام.. والرحيل يقترب تحت قيادة توماس فرانك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن أيام إيف بيسوما في توتنهام باتت معدودة، بعدما خرج من دائرة اهتمامات المدير الفني الجديد توماس فرانك، وفقًا لما ذكره موقع Football Insider.

اللاعب المالي البالغ من العمر 29 عامًا، والذي انضم إلى السبيرز قادمًا من برايتون وسط آمال كبيرة، لم ينجح في تثبيت مكانه بشكل دائم، ورغم بدايته القوية الموسم الماضي، إلا أن مستواه تراجع وتضاءل دوره مع الفريق تدريجيًا.

ومع وصول فرانك، بدأ توتنهام في تقييم خياراته في خط الوسط، ويبدو أن بيسوما لا يتوافق مع الرؤية التكتيكية للمدرب الجديد، ما يُقربه من الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية.

عدة أندية أوروبية تراقب وضع بيسوما عن كثب، وقد يشهد يناير تحركًا فعليًا إذا تم تأكيد خروجه من قائمة الفريق الأساسية.