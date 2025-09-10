نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يراقب بنتانكور.. صفقة مجانية تلوح في الأفق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد وضع لاعب وسط توتنهام والمنتخب الأوروجوياني رودريجو بنتانكور ضمن قائمة اهتماماته، تمهيدًا للتعاقد معه في صفقة مجانية خلال الصيف المقبل.

وبحسب موقع Fichajes الإسباني، فإن عقد بنتانكور، البالغ من العمر 28 عامًا، ينتهي في صيف 2026، لكن يبدو أن هناك التباسًا في الخبر، فبحسب مصادر أخرى العقد لا ينتهي في 2025. ورغم ذلك، يُتابع أتلتيكو عن كثب وضع اللاعب تحسبًا لإمكانية التفاوض أو الاستفادة من أي توتر في العلاقة بينه وبين توتنهام، خاصة بعد التغييرات الفنية الأخيرة داخل النادي.

بنتانكور يُعد من أبرز لاعبي خط الوسط في البريميرليج عندما يكون في كامل لياقته، لكن الإصابات في الموسم الماضي أثّرت على ظهوره، ورغم ذلك لا يزال يحظى بتقدير كبير داخل توتنهام.

في حال لم يتم تجديد عقده أو إذا قرر النادي اللندني بيعه قبل نهاية عقده، فإن أتلتيكو مدريد قد يتحرك بشكل جدي في الصيف أو حتى في يناير.