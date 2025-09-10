نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو ألكانتارا يضع شرطًا خاصًا قبل العودة إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشترط النجم الإسباني السابق تياجو ألكانتارا (34 عامًا) الحصول على عقد يتميز بالمرونة، يتيح له التوازن بين حياته العائلية والتزاماته الشخصية، قبل أن يعلن رسميًا عن انضمامه إلى الجهاز الفني لنادي برشلونة، وذلك بناءً على طلب مباشر من المدرب هانز فليك.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، لا يزال ألكانتارا في مرحلة إنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد، رغم ظهوره مرتين هذا الأسبوع في مدينة خوان جامبر الرياضية، حيث حضر يوم الإثنين الماضي ثم عاد في اليوم التالي، لكن من دون أن يرتدي الملابس التدريبية حتى الآن.

كما شارك لاعب الوسط السابق في مأدبة الغداء التي نظمها فليك مع أعضاء الجهاز الفني يوم الإثنين، في إشارة واضحة إلى قرب الإعلان عن انضمامه رسميًا.

دور مزدوج داخل الجهاز الفني

من المنتظر أن يلعب ألكانتارا دورًا مزدوجًا في برشلونة؛ الأول يتمثل في كونه حلقة الوصل المباشرة بين فليك واللاعبين، وهو الدور الذي بدأ في ممارسته بشكل جزئي خلال الموسم الماضي، والثاني يتضمن متابعة تطور اللاعبين الشباب وصقل مواهبهم داخل الفريق الأول.

خبرة أكاديمية "لا ماسيا"

يمتلك ألكانتارا خبرة واسعة في هذا الجانب، إذ تدرج في أكاديمية لا ماسيا حتى وصل إلى الفريق الأول الذي مثّله لأربع سنوات، ما يجعله على دراية تامة بمراحل تطور اللاعبين الشباب والتحديات التي يواجهونها حتى يثبتوا أقدامهم في الفريق الأول.