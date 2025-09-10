نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 تحديات تواجه فليك قبل موقعة فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، سلسلة من التحديات المعقدة قبل لقاء فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وهي المواجهة الأولى للفريق الكتالوني على ملعبه هذا الموسم.

5 تحديات تواجه فليك قبل موقعة فالنسيا

التوقف الدولي الأخير زاد من صعوبة مهمة المدرب الألماني، بعدما عاد عدد من اللاعبين مصابين، فيما يفرض ضغط المباريات وضرورة إيجاد التوازن التكتيكي قرارات حاسمة على فليك. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، هناك خمسة ملفات رئيسية تنتظر الحسم قبل مواجهة فالنسيا المرتقبة:

1- ثنائي قلب الدفاع

بدأ فليك الموسم بالاعتماد على أراوخو وكوبارسي، قبل أن يمنح الفرصة لإريك جارسيا إلى جانب كريستنسن في الجولة الثالثة. ومع جاهزية المدافع الدنماركي، تبقى أمام المدرب عدة خيارات تشمل الإبقاء على كوبارسي، إشراك جيرارد مارتن، أو العودة لأراوخو أو جارسيا.

2- بديل بالدي

غياب بالدي بسبب الإصابة يفرض البحث عن بديل في مركز الظهير الأيسر. الخيار الأول هو جيرارد مارتن، إلا أن استخدامه سابقًا كقلب دفاع قد يغير المعادلة. كما يبرز اسم جوفري تورينتس، الذي قدم أداءً واعدًا خلال مشاركته أمام ريال مايوركا.

3- معضلة الوسط

إصابة دي يونج واستبعاد جافي يضعان فليك أمام خيارات محدودة. أبرز الحلول تتمثل في الاعتماد على بيدري وكاسادو كما حدث أمام ليفانتي، بينما قد يشكل بيرنال العائد من إصابة طويلة خيارًا احتياطيًا، أو يتم الاعتماد على فيرمين كلاعب ارتكاز متأخر.

4- لغز صانع الألعاب

تناوب كل من فيرمين، رافينيا، وأولمو على أدوار الوسط الهجومي في الجولات الماضية. ومع غياب جافي وإرهاق رافينيا بعد رحلته الدولية، تبقى هوية اللاعب الأساسي في هذا المركز غير محسومة، وربما يحصل ماركوس راشفورد على دور أكبر.

5- صراع الهجوم

يبقى مركز المهاجم الصريح محل جدل. فيران توريس بدأ الموسم بقوة وسجل هدفين رغم أنه جناح بالأصل، بينما أثبت ليفاندوفسكي خلال عودته مع منتخب بولندا أنه لا يزال يملك حسًا تهديفيًا عاليًا، ما يجعله مرشحًا بقوة للعودة إلى التشكيل الأساسي.

أمام هذه الملفات الخمسة، يملك فليك أربعة أيام فقط لحسم خياراته قبل اختبار فالنسيا، في مباراة يبحث فيها برشلونة عن استعادة طريق الانتصارات في الليجا.