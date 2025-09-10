نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل: مدافع إنجلترا كان مثالا للالتزام.. وأثبت قوته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبوه خلال الانتصار الكبير على صربيا بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما ظهر في بلجراد كان ثمرة عمل جماعي وجهود استثنائية من الفريق.

وفي تصريحات لشبكة آي تي في قال توخيل:

"أنا سعيد للغاية بالفريق والجهاز الفني. لقد خضنا أسبوعًا رائعًا منذ البداية وحتى النهاية. ما أظهره اللاعبون الليلة هو امتداد لما شاهدته منهم يوميًا في المعسكر".

وأضاف المدرب الألماني أن المنتخب لعب بحدة وانضباط جماعي مثالي، موضحًا:

"سيطرنا على مجريات اللقاء، منعنا أي تسديدة على مرمانا، وهذا لم يكن ليتحقق إلا عبر مجهود هائل من اللاعبين في الضغط والالتحامات والعمل الدفاعي، وهو ما أبدوه في كل المراكز".

وعن مسار تطور المنتخب منذ توليه المهمة، كشف توخيل:

"في بداية المعسكر عقدنا اجتماعًا وراجعنا ما تعلمناه من أول معسكرين. الأمر تطلب وقتًا، وكأننا في نصف فترة إعداد جديدة. بعد المعسكر الثاني منحنا اللاعبين وضوحًا أكبر في الأدوار والبنية التكتيكية، ثم وضعنا المسؤولية بين أيديهم. لقد طبقوا ذلك على أرض الملعب بأفضل صورة، والفضل يعود إليهم".

كما خص توخيل بالثناء مدافع كريستال بالاس مارك جويهي، الذي سجل هدفه الدولي الأول، قائلًا:

"مارك كان مثالًا على التزام اللاعبين. وضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، وأثبت بأدائه اليوم ولماذا كان عنصرًا بارزًا مع كريستال بالاس. هذا هو المستوى الذي نريد التمسك به".