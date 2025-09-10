نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتعاقد مع يوسف رفعت لتدعيم فريق السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع يوسف رفعت قادمًا من سبورتنج، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة القلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع يوسف رفعت على عقود انضمامه للزمالك، في حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد طارق عضو المجلس.

ويأتي التعاقد مع يوسف رفعت، في إطار حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

