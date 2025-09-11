نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طولان يعلن خطة المنتخب لمعسكر البحرين في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المنتخب الوطني معسكره التحضيري الخاص ببطولة كأس العرب، والذي شهد مواجهتين أمام منتخب تونس انتهتا بانتصار الفراعنة في المباراتين، ليعلن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان بدء التحضيرات للمعسكر المقبل المدرج في أجندة أكتوبر.

وكشف طولان أن المنتخب سيشد الرحال إلى البحرين يوم 6 أكتوبر لخوض تجربتين وديتين أمام أصحاب الأرض، حيث ستكون المواجهة الأولى في التاسع من الشهر، بينما تقام الثانية يوم 13 أكتوبر، في إطار الاستعداد المستمر للبطولة.

وأبدى المدير الفني ارتياحه الكبير بالمكاسب التي حققها الفريق من معسكر تونس، مشيدًا بالجدية والانضباط الذي ظهر به اللاعبون سواء في التدريبات أو أثناء فترة الإقامة، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على جدية الاستعداد للبطولة.

كما أكد طولان أن تفاعل اللاعبين مع توجيهات الجهاز الفني كان على مستوى عالٍ، وهو ما يعكس أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح نحو منافسة قوية في كأس العرب المقبلة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه المدير الفني رسالة تقدير لمحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس على دعمهما الكامل خلال فترة المعسكر، كما لم ينسَ الإشادة بجماهير الإسماعيلي التي حضرت وساندت المنتخب في المباراتين، معتبرًا أن مساندتهم كانت دافعًا كبيرًا للاعبين.