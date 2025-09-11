نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة اجتماع فيريرا بلاعبي الزمالك قبل الاستعداد لمواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، ضمن تحضيرات الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وخلال الجلسة، تحدث فيريرا مع اللاعبين حول بعض الجوانب الفنية والخططية التي يعتزم الجهاز الفني تطبيقها في التدريبات، استعدادًا للمواجهة المنتظرة.

وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال المران، والتعامل بجدية كاملة مع الاستعدادات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان تنفيذ الأفكار الخططية في المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.