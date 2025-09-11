نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوشينج مهدد بالإيقاف رغم حصول الزمالك على موافقة فيفا لقيده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الكيني بارون أوشينج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة قد تعرقل مشاركته مع الفريق في الفترة المقبلة، بعدما أصبح مهددًا بالإيقاف نتيجة توقيعه لوكالتين مختلفتين.

وكان أوشينج قد وقع في وقت سابق عقدًا مع وكالة سويدية، قبل أن يخل بالاتفاق ويبرم عقدًا جديدًا مع وكالة أخرى، ثم انتقل بعدها إلى صفوف الزمالك.

وفي حال تقدمت الوكالة السويدية بشكوى رسمية ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد يتعرض اللاعب للإيقاف، وهو ما سيحرمه من الظهور مع الفريق الأبيض.

وتسعى الأطراف المعنية حاليًا للوصول إلى تسوية بين اللاعب والوكالة السويدية، لتفادي أي عقوبات محتملة من جانب فيفا، وضمان استمرار مشواره مع الزمالك.

وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي يؤكد أحقية الزمالك في قيد اللاعب الكيني، بعد مراجعة الأوراق والتأكد من سلامة الإجراءات، ليبدأ النادي الأبيض خطوات تسجيله في قائمته، تمهيدًا لمشاركته في المباريات المقبلة، حيث شارك اللاعب بالفعل في تدريبات الفريق خلال الساعات الماضية.