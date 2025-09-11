نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال كان مهتمًا بضم أردا جولر.. وألونسو أغلق الباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي أرسنال رغبة قوية في التعاقد مع النجم التركي الشاب أردا جولر، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتبدل الأمور تمامًا مع وصول المدرب الإسباني تشابي ألونسو لقيادة الفريق الملكي.

وبحسب ما ذكره موقع فوتبول إسبانيا، فإن إدارة أرسنال درست بالفعل خطوة التعاقد مع جولر في فترة تراجع مشاركته تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي. لكن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أكد أن تعيين ألونسو مدربًا للميرينجي أنهى تمامًا أي احتمالات لرحيل اللاعب.

وأوضح رومانو أن ألونسو أبدى ثقة كبيرة في قدرات جولر، ومنحه الفرصة للمشاركة بانتظام في التشكيل الأساسي، وهو ما عزز موقف اللاعب داخل الفريق وجعل فكرة رحيله غير واردة.

وكان جولر قد أظهر في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء داخل ريال مدريد، متمسكًا بفرصته لإثبات نفسه في النادي الأكثر تتويجًا في أوروبا.

ويبلغ جولر من العمر 20 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي. ويمتد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2029. ومنذ انضمامه، شارك بقميص الميرينجي في 64 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 12 آخرين.