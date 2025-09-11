نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر إبراهيم: حسام حسن يعمل تحت ضغوط شديدة.. وعلينا دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن رهبة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سبب الأداء الذي ظهر عليه الفراعنة في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

قال نصر إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة الزمالك مع الكابتن محمد صبري: حسام حسن يعمل تحت ضغوط شديدة، وهذا ما يتعرض له أي مدرب مصري يتولى قيادة الفراعنة.

وأضاف، لماذا لم يلقى حسام حسن الدعم من الجميع، علينا جميعا الوقوف بجانب الجهاز الفني لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026، حتى ولو لم نظهر بالأداء الذي نتمناه جميعا.

وشدد نصر إبراهيم على أن الكرة في إفريقيا تغيرت تمامًا، ولم يتوقع أحد تعثر منتخبات السنغال ونيجيريا والكاميرون.

وأتم، الكرة في إفريقيا لم تعد تعترف بمنتخبات كبيرة وأخرى صغيرة.