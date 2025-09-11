نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى مثل هذا اليوم.. مصر تتوج ببطولة الدورة العربية الرابعة 1965 وتحافظ على صدارة تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر من عام 1965، نجح منتخب مصر فى التتويج بلقب الدورة العربية الرابعة التى استضافتها القاهرة، بعد تعادله سلبيًا مع منتخب السودان فى المباراة النهائية، ليحقق الفراعنة اللقب للمرة الثانية فى تاريخهم.

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب، ثم غانا بأربعة، ونيجيريا بثلاثة.

وكان آخر تتويج للفراعنة بالبطولة القارية عام 2010 فى أنجولا، وهو اللقب الثالث على التوالى بعد نسختى 2006 بالقاهرة و2008 بغانا.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم 2026، تمكن منتخب مصر بقيادة حسام حسن من العودة بتعادل ثمين أمام بوركينا فاسو، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

بهذا التعادل رفع المنتخب المصرى رصيده إلى 20 نقطة فى صدارة المجموعة الأولى، من 6 انتصارات وتعادلين، محافظًا على فارق النقاط الخمس مع بوركينا فاسو صاحب المركز الثانى برصيد 15 نقطة، ليقترب الفراعنة بشدة من حسم التأهل رسميًا قبل نهاية المشوار بجولتين فقط.

ويُذكر أن آخر تتويج للفراعنة بكأس الأمم الأفريقية كان عام 2010، محققين إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب ثلاث مرات متتالية.