كريم بنزيما يغيب عن مواجهة الفتح في الدوري السعودي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير صحفي سعودي غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الفتح، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن بنزيما يواصل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، في وقت لم تكشف فيه إدارة النادي أو الجهاز الفني عن المدة المتوقعة لغياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق.

وفي ظل غياب المهاجم الفرنسي، استقر المدير الفني لوران بلان على الدفع بالمهاجم الدولي صالح الشهري في التشكيل الأساسي لقيادة خط هجوم الاتحاد أمام الفتح، في محاولة لتعويض غياب النجم المخضرم.

وكان اتحاد جدة قد استهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري بانتصار عريض على الأخدود بنتيجة 5-2، ليؤكد عزمه على الدفاع عن لقبه المحلي للموسم الثاني على التوالي.

ويخوض الفتح اللقاء بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب الأسبق للزمالك، والذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتعزيز حظوظه في المنافسة منذ بداية الموسم.