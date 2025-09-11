نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يواجه شبح الرحيل في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا تزال وضعية رودريغو غوس داخل ريال مدريد محاطة بالشكوك، رغم استمراره مع الفريق هذا الموسم بعد أن لم تصله عروض مقنعة خلال الصيف. الجناح البرازيلي، الذي يحمل الرقم 11، ما زال حاضرًا في كتيبة المدرب تشابي ألونسو، غير أن التكهنات حول مستقبله لم تتوقف.

تقارير صحفية إنجليزية تحدثت عن اهتمام مانشستر سيتي بضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وأن المدرب بيب غوارديولا لا يستبعد هذه الخطوة، ما أعطى للقضية زخمًا متزايدًا في الأيام الأخيرة.

رودريغو يتمسك بالاستمرار

أكد موقع Defensa Central أن رودريغو لا يفكر حاليًا في الرحيل عن مدريد، إذ يضع نصب عينيه هدفين أساسيين: الحفاظ على موقعه مع النادي الملكي وضمان استدعائه لمنتخب البرازيل في مونديال 2026. اللاعب يرى أن تغيير الأجواء في منتصف الموسم قد يضر بمسيرته، خاصة وأن ألونسو يعتمد عليه ضمن خططه للمداورة في ظل جدول المباريات المزدحم.

أبرز الأمثلة جاءت في الجولة الثانية من الليغا أمام ريال أوفييدو، حين شارك أساسيًا بدلًا من فينيسيوس وقدم أداءً جيدًا رغم عدم تسجيله. الجهاز الفني يدرك إمكاناته ويحرص على منحه دقائق مهمة، فيما يظهر اللاعب جدية واضحة في التدريبات داخل مدينة فالديبيباس الرياضية.

أرقام بحاجة إلى تحسين

مع ذلك، يدرك رودريغو أن الأرقام التي يقدمها حتى الآن لا توازي حجم التوقعات الموضوعة عليه، وأنه مطالب برفع معدلاته من الأهداف والتمريرات الحاسمة ليستعيد ثقة الجماهير. فبعد نهائي كأس الملك أمام برشلونة في أبريل الماضي، وُجهت له انتقادات بسبب تراجع أدائه وتهميش دوره في بعض المباريات الحاسمة.

إدارة النادي من جهتها لا تزال تراهن عليه، حيث يُعتبر فلورنتينو بيريز أحد أبرز الداعمين لمسيرته، مقتنعًا بأن البرازيلي لديه الكثير ليقدمه بقميص الميرينغي. ومع أن الجماهير عبرت عن خيبة أملها في بعض المراحل، إلا أن كرة القدم لا تعترف بالذاكرة الطويلة، ويمكن لأي لاعب أن يقلب الموازين بمجرد عودة التوهج.

اختبار جديد أمام ريال سوسيداد

الفرصة القادمة قد تكون هذا السبت في ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد، حيث يدرس ألونسو الدفع به أساسيًا مجددًا. مباراة قد تشكل نقطة تحول في موسمه، وفرصة لا ينبغي لرودريغو أن يفرط فيها.



