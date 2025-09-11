نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس إنتركونتيننتال 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد ومكان المباراة الافتتاحية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، التي تجمع بين أبطال القارات، بمشاركة نخبة من أكبر الأندية العالمية.

ووفقًا للبيان الرسمي، يستهل بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، المتوج بدوري أبطال أوقيانوسيا 2025، وذلك في تمام التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة) يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، على ملعب 30 يونيو بالعاصمة المصرية.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة نادي أهلي جدة السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء حاسم لتحديد الفريق المتأهل إلى المرحلة التالية.

وتتواصل منافسات البطولة في ديسمبر المقبل، حيث تقام يوم الأربعاء 10 ديسمبر مباراة ديربي الأمريكتين بين كروز أزول المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وبطل كأس ليبرتادوريس من أمريكا الجنوبية، الذي سيتم تحديده في 29 نوفمبر 2025.

وسيلتقي الفائزان من مباراتي 23 سبتمبر و10 ديسمبر في المباراة الرابعة يوم السبت 13 ديسمبر، على لقب "كأس التحدي"، حيث يضمن المتأهل منها بطاقة العبور إلى النهائي.

أما المواجهة الختامية، فستجمع بين الفائز من مباراة نصف النهائي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، في المباراة الخامسة التي ستحدد بطل كأس إنتركونتيننتال.

وأشار الفيفا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الدولة المضيفة لمباريات الدورين نصف النهائي والنهائي، وسط ترقب كبير من الجماهير العالمية لهذا الحدث الكروي الجديد.