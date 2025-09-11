نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة المصري في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء السبت المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، فيما تعرض لخسارة وحيدة منذ انطلاق المسابقة، ما يجعله يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المنافسة على الصدارة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت 13 سبتمبر الجاري، على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب، وتنقلها قناة أون تايم سبورتس حصريًا، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين لتقديم قراءة فنية شاملة قبل وبعد اللقاء.

انتظام الدوليين يمنح الزمالك دفعة قوية

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن الزمالك استعاد جميع لاعبيه الدوليين بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية، حيث عاد الثلاثي محمد صبحي، حسام عبد المجيد، ونبيل عماد "دونجا" إلى التدريبات عقب مشاركتهم مع المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كما شهدت التدريبات انتظام الفلسطيني آدم كايد بعد تمثيل منتخب بلاده، إلى جانب عمر جابر، ومحمود حمدي "الونش"، وناصر منسي، العائدين من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العرب، وهو ما يمنح المدير الفني كامل قائمته تقريبًا قبل المواجهة المرتقبة.