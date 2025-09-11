نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع نجم آرسنال تحت المجهر رغم صعوبة الصفقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفي منذ الأول من سبتمبر، يواصل كشافو ريال مدريد بقيادة جوني كالاتاف مراقبة مجموعة من الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، تلبيةً لطلبات المدير الفني تشابي ألونسو. وبعد انتهاء مونديال الأندية، شدد المدرب الباسكي على حاجته إلى لاعبين اثنين: قلب دفاع ولاعب وسط مدافع بخصائص إبداعية.

وإلى جانب المرشحين البارزين كيس سميت وآدم وارتون، ظهر اسم جديد على الطاولة، وهو نجم آرسنال ديكلان رايس، الذي لا يزال يترك ذكرى مؤلمة لدى جماهير الميرينغي بعد تألقه اللافت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حين سجل ثنائية من كرتين ثابتتين ساهمتا في إقصاء ريال مدريد ومنح بطاقة العبور للفريق اللندني.

نجم في صعود مستمر

منذ ذلك الحين، أصبح رايس المسؤول الأول عن الكرات الثابتة في آرسنال، بقرار من ميكيل أرتيتا وتوماس توخيل، وأثبت تطورًا واضحًا في هذه المهارة. كما أن اللاعب الإنجليزي يقدم مستوى هجوميًا لافتًا مع منتخب بلاده، حيث يمنحه المدرب غاريث ساوثغيت حرية أكبر بجوار صديقه جود بيلينغهام، ليصبح عنصرًا أساسيًا في خط الوسط الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تطور بشكل ملحوظ منذ بداياته كلاعب ارتكاز دفاعي، حتى صار اليوم واحدًا من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعله يدخل قائمة المواهب التي يرغب ريال مدريد بمتابعتها عن قرب هذا الموسم.

عقبات كبيرة أمام الصفقة

رغم الإعجاب الكبير الذي يحظى به رايس داخل أروقة "فالديبيباس"، فإن ضمه لا يبدو مهمة سهلة. فخط وسط الفريق الملكي شبه مكتمل بوجود تشواميني وفيدي فالفيردي كعناصر أساسية لا يمكن المساس بها، إضافة إلى عودة بيلينغهام بعد الإصابة، مع لاعبين واعدين مثل أردا غولر وفرانكو ماستانتونو الذين يسعون لفرض أنفسهم.

كما أن الجانب المالي يمثل التحدي الأكبر؛ فقيمة رايس السوقية تبلغ نحو 120 مليون يورو، إضافة إلى عقده الممتد حتى صيف 2028 مع آرسنال، ما يجعل أي محاولة لاستقدامه مكلفة للغاية وصعبة التنفيذ، خاصة في ظل تمسك ميكيل أرتيتا بلاعبه الأساسي.

