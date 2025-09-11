نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف شروط عودة أرض الزمالك بأكتوبر.. التزامات زمنية ومساهمة استثمارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر التطورات المتعلقة بملف أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى وجود اتفاقات جديدة بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة وإدارة النادي تمهد لعودة الأرض إلى القلعة البيضاء، ولكن ضمن ضوابط صارمة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن الاتفاق المبدئي يقضي بمنح الزمالك حق استعادة الأرض بشرط التزامه بخطة زمنية واضحة لتنفيذ المشروع المخصص لها، مع متابعة دورية من خلال تقارير تفصيلية تُرفع كل ثلاثة أشهر للجهات المسؤولة. وأضاف أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي إلى سحب الأرض بشكل نهائي من النادي.

وأشار شوبير إلى أن الشروط تتضمن تخصيص ما لا يقل عن 80% من المساحة الإجمالية للمباني والملاعب الرياضية، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من المشروع، إلى جانب منح النادي مهلة محددة لاستكمال أعمال التنفيذ.

كما كشف أن الزمالك سيكون مطالبًا بسداد قيمة مالية متفق عليها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء في صورة مبلغ مباشر أو من خلال تخصيص جزء من العوائد الاستثمارية للمشروع لصالح الهيئة.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة، في إطار مساعي إدارة الزمالك لاستعادة أرض أكتوبر واستغلالها بما يخدم النادي وأعضائه، وسط متابعة دقيقة من الوزارتين المعنيتين لضمان الالتزام بالبنود المتفق عليها.