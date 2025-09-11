نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يوجه رسالة لفيريرا بعد أزمة الجزيري.. والزمالك يستعيد مهاجمه قبل مواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي شهدها الفريق بسبب غياب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن الجزيري قدّم اعتذارًا رسميًا لمدربه وزملائه في الفريق، مؤكدًا التزامه بالمرحلة المقبلة، حيث قال: “اللاعب اعتذر لفيريرا واللاعبين، وأكد أنه سيكون أكثر التزامًا، ليقرر المدير الفني إعادته للتدريبات الجماعية بعد استعادة لياقته البدنية”.

وأضاف شوبير موجهًا حديثه للمدير الفني: “كان من الأفضل ألا يتم الإعلان على الملأ أن الجزيري لن يكون مع الفريق، لأن مثل هذه القرارات قد تضطر للتراجع عنها لاحقًا، خصوصًا أن اللاعب محترف ومسجل في قائمة الفريق، ومن الطبيعي عودته للمشاركة”.

وكان فيريرا قد عقد جلسة خاصة مع الجزيري بحضور عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، حيث أبدى اللاعب استعداده الكامل للالتزام باللوائح الداخلية واحترام العقوبة التي وُقعت عليه، الأمر الذي دفع المدرب لمنحه فرصة جديدة وإعادته للتدريبات الجماعية فور وصوله للمعدل البدني المطلوب.

ومن المنتظر أن يتواجد الجزيري في حسابات الجهاز الفني خلال مواجهة الزمالك المقبلة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.