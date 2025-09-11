نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتوج بجائزة "الأفضل على مر العصور" من رابطة الدوري البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي وأسطورة الكرة العالمية، جائزة جديدة إلى سجله الحافل، بعدما أعلنت رابطة الدوري البرتغالي تتويجه بجائزة "أفضل لاعب على مر العصور"، تكريمًا لمسيرته الاستثنائية وإنجازاته التاريخية.

وجاء الإعلان عن الجائزة خلال حفل توزيع جوائز الموسم الماضي 2024-2025، الذي نظمته رابطة الدوري البرتغالي لتكريم أبرز النجوم، حيث خُصصت هذه الجائزة لرونالدو باعتباره اللاعب الأبرز في تاريخ الكرة البرتغالية وأحد أيقوناتها العالمية.

وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري البرتغالي عبر منصة إكس، عبّر رونالدو عن سعادته الغامرة قائلًا: "أشكر رابطة الدوري البرتغالي على منحي هذه الجائزة المميزة.. إنه شرف كبير لي أن أحصل على جائزة باسم بلدي".

وأضاف النجم البرتغالي: "أتوجه بالشكر لكل زملائي الذين لعبت بجوارهم خلال مسيرتي، فهم ساعدوني كثيرًا على تحقيق هذه الإنجازات.. كما لا أنسى فضل المدربين وكل من ساندني في رحلتي لأكون دائمًا في أفضل حال".

ويعد رونالدو من أكثر اللاعبين تتويجًا بالجوائز الفردية والجماعية في تاريخ كرة القدم، حيث يمتلك سجلًا استثنائيًا على مستوى الأندية والمنتخب، ولا يزال يحافظ على مكانته كأحد أبرز أساطير اللعبة رغم تجاوزه سن الأربعين.