نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية 2025 ويؤكد القطيعة مع "فرانس فوتبول" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب حفل الكرة الذهبية 2025 المقرر إقامته يوم 22 سبتمبر في مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، يبدو أن غياب ريال مدريد سيكون من أبرز عناوين الأمسية، إذ حسم النادي الملكي موقفه بعدم المشاركة، استمرارًا لقراره السابق في نسخة 2024.

صحيفة ليكيب الفرنسية، المقربة من دوائر الجائزة، أكدت أن ريال مدريد لن يرسل أي لاعب أو ممثل رسمي إلى الحفل الذي سيقدمه رود خوليت وكيت سكوت، مشيرة إلى أن فرص تراجع النادي عن هذا الموقف تكاد تكون منعدمة.

قطيعة كاملة مع "فرانس فوتبول"

العلاقة بين ريال مدريد ومجلة فرانس فوتبول تمر بأحد أكثر فصولها توترًا. فخلال العام الماضي، أبدى النادي بقيادة فلورنتينو بيريز استياءً متكررًا من آلية التصويت، معتبرًا أن لاعبيه يتعرضون لظلم واضح. وبلغت الأزمة ذروتها في 2024 حين شعر النادي بأن فينيسيوس جونيور تعرض لـ "سرقة رياضية"، ما دفع الإدارة إلى مقاطعة الحفل بالكامل.

صحيفة ماركا الإسبانية دعمت بدورها هذه المعلومات، مؤكدة أن لا لاعب، مدرب أو مسؤول مدريدي سيحضر الحفل المقبل. الموقف الرسمي للنادي واضح: الجائزة فقدت مصداقيتها، وريال مدريد لا يرغب في المشاركة في حدث يرى أنه يخدم مصالح معينة بعيدًا عن العدالة الرياضية.

رسالة صارمة من بيريز

قرار المقاطعة لا يرتبط فقط بغضب عابر، بل يُنظر إليه كخطوة تهدف إلى إرسال رسالة مباشرة للمنظمين: ريال مدريد، باعتباره النادي الأعرق والأكثر تتويجًا في العالم، لن يكون جزءًا من لعبة "المصالح" التي يرون أنها تُدار خلف الكواليس. دخول اليويفا في معادلة الجوائز ساهم أيضًا في تصلب موقف بيريز.

الجدل لا ينتهي

مع اقتراب موعد الحفل، تتأكد القطيعة بين ريال مدريد والجائزة التي تُنظم منذ عام 1956. وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإسباني خوانما رودريغيز أن "فرانس فوتبول بالتعاون مع اليويفا حاولت الإيقاع بريال مدريد، بدعوة بعثته كاملة ليُمنح الجائزة لِـ رودري، لكن تسريب المعلومات أنقذ الموقف ومنع حضور المدريديين".

