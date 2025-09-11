نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يطلب وديات إفريقية قوية استعدادًا لكأس الأمم في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، أن حسام حسن وضع تصورًا واضحًا لبرنامج المباريات الودية التحضيرية، حيث يفضل خوض مواجهات تجريبية أمام منتخبات إفريقية ذات مستوى فني عالٍ، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لظروف وأجواء البطولة.

وأضاف: الجهاز الفني يرى أن مواجهة منتخبات كبرى مثل الكاميرون ونيجيريا ستمنح المنتخب الاحتكاك المطلوب، وتُساعد اللاعبين على الدخول في أجواء المنافسة القارية مبكرًا، مشيرًا إلى أن اختيار المدارس الإفريقية المختلفة يعكس رغبة المدير الفني في رفع مستوى الانسجام والتجانس بين عناصر الفريق قبل انطلاق البطولة.