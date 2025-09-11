نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات مؤثرة من لامين يامال عن الكرة الذهبية ووالدته والمشاركة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا عن حلم التتويج بالكرة الذهبية في يوم من الايام.

كلمات مؤثرة من لامين يامال

انت في سن صغير ويتحدثون عنك في موضوع الكرة الذهبية.

في موضوع الكرة الذهبية لا أفكر في جائزة واحدة فقط، بل احلم بالعديد منها، ولكن كل شيء يعتمد أيضًا على ما يُمكنه إظهاره في الملعب، ومساعدة الفريق بالطبع هي الأهم

لقد لعبت لأول مرة ضد بيتيس بالرقم 41.

حينها شعرتُ بتوتر شديد، لكن الناس رأوا فيّ جوانب ربما لا يرونها في غيري، وعندها بدأوا يمنحونني المزيد من الفرص، وواصلتُ اللعب.

عن والدته

ملكتي هي أمي وأريدها أن تحصل على ما تريد وكل شي.. وأن يحصل أخي على ما لم أستطع الحصول عليه، وأن ينعم أبي بالسلام