نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والدة مبابي تفضح باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت فايزة العماري والدة ووكيل نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، عن رغبته بالرحيل من باريس سان جيرمان منذ ٢٠٢٢ وإنه لم يكن يحب المكان.

رحل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وفريق ريال مدريد عن صفوف الفريق الباريسي صيف ٢٠٢٤، مجانا إلى ريال مدريد.

كشف المستور

‏والدة مبابي، فايزة العماري، تكشف أنهم تدخلوا حتى يجدد مع باريس سان جيرمان في عام 2022:

‏لقد كنا نحن الذين طلبنا منه البقاء… لأنه كان هناك الكثير من الضغوط؛ قالو لنا أنه إذا غادر، فسوف يقومون ببعض طرد الموظفين، وأن هناك مشاكل مع حقوق البث التلفزيوني، والألعاب الأولمبية، وكأس العالم

عندما حذرنا كيليان من أن باريس سان جيرمان أقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد، أجاب بنظرة طفولية: "أجل، أعرف، لكن لا يهم، سأبدأ من الصفر