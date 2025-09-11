نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يُخطط لخطف نجم إنجلترا الجديد من نوتنغهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة قد تُشعل ميركاتو يناير، كشفت تقارير من موقع Teamtalk أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب نجم خط وسط نوتنغهام فورست والمنتخب الإنجليزي إليوت أندرسون (22 عامًا)، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعد أندرسون أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، حيث لفت الأنظار بأدائه اللافت هذا الموسم مع نوتنغهام، ما جعله يدخل دائرة اهتمام عدة أندية كبيرة، على رأسها الشياطين الحمر.

إريك تن هاغ، مدرب يونايتد، يُقال إنه معجب بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز وسط الميدان، ويعتبره قطعة مناسبة لإعادة بناء وسط الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الناديين، لكن من المتوقع أن تتطور المفاوضات مع اقتراب يناير، خاصة إذا قدم يونايتد عرضًا مغريًا يصعب رفضه.