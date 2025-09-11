نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يتحرك لحماية نجومه الكبار.. سـاكا وساليبا على أعتاب التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن أرسنال لا يخطط للتفريط في نجومه بسهولة، إذ كشفت مصادر موقع Teamtalk أن إدارة النادي اللندني تُحرز تقدمًا كبيرًا في محادثات تجديد عقدي بوكايو ساكا وويليام ساليبا، الثنائي الذي يُعد من أعمدة الفريق الأساسية.

النجمان، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عامًا، ينتهي عقداهما الحاليان في صيف 2027، لكن أرسنال يريد التحرك مبكرًا لتأمين مستقبلهما على المدى البعيد، وسط اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى.

بوكايو ساكا، نجم منتخب إنجلترا، يُعتبر من أفضل الأجنحة في البريميرليغ، بينما يواصل الفرنسي ويليام ساليبا تقديم أداء دفاعي مذهل جعله من بين أفضل المدافعين في أوروبا حاليًا.

التقارير تشير إلى أن المحادثات تسير في أجواء إيجابية، مع رغبة متبادلة من الطرفين في الاستمرار مع "المدفعجية" لسنوات قادمة.