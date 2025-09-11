نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نوير من العودة لحماية عرين ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توماس كروت وكيل أعمال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن الأخير منفتح على العودة للمنتخب الألماني وذلك رغم اعتزاله اللعب الدولي العام الماضي.

وقال كروت في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الثلاثاء: إنه في أفضل حالاته ويؤدي بأقصى ما لديه. إذا كان يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني يواجه مشكلة في هذا المركز، فمانويل بصحة جيدة وإذا طلب منه اللعب، فبالطبع لن يرفض مانويل.

وعند سؤاله عما إذا كان قائد بايرن، الذي سيبلغ الأربعين حينها، سيظل جيدا بما يكفي للمشاركة في كأس العالم المقبل، قال كروت: إذا أعطيت إجابة واضحة الآن، سأفتح باب المشاكل.

واعتزل نوير اللعب الدولي بعد كأس أوروبا الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا، وقرر ناغلسمان أن يكون مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الحارس الأساسي للمنتخب، لكنه يغيب عن الملاعب منذ يوليو الماضي بسبب عملية جراحية في الظهر.