نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونانا رفض موناكو من أجل حلم مانشستر يونايتد... والآن يقترب من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة The i Paper البريطانية أن الحارس الكاميروني أندريه أونانا (29 عامًا)، والذي بات قريبًا من الانتقال إلى طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة، كان قد رفض عدة عروض خلال الصيف، أبرزها من نادي موناكو الفرنسي.

السبب؟ وعد تلقّاه أونانا بأن يكون الحارس الأساسي في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب المُرتقب روبين أموريم، الذي كان مرشحًا بقوة لخلافة إريك تن هاغ في "أولد ترافورد".

لكن الأمور لم تسر كما خُطط لها، ومع تراجع مستواه في بعض فترات الموسم الماضي، وتزايد الضغوط عليه، بات أونانا الآن قريبًا من مغادرة النادي على سبيل الإعارة، في محاولة لاستعادة الثقة والعودة إلى مستواه السابق.

هذه الخطوة تفتح الباب أمام مانشستر يونايتد لإعادة النظر في مركز الحراسة قبل انطلاق الموسم الجديد، بينما سيحاول أونانا استعادة بريقه في الدوري التركي.