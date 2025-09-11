نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مالاسيا يقترب من تجربة جديدة في تركيا.. هل يستعيد تألقه مع أيوب سبور؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير تقارير صحيفة The Sun إلى أن الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا (26 عامًا) قد ينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى نادي أيوب سبور في الدوري التركي الممتاز.

اللاعب الذي يعاني من قلة المشاركة في صفوف مانشستر يونايتد، يسعى من خلال هذه الخطوة لاستعادة مستواه وفرض نفسه مرة أخرى على الساحة الأوروبية.

هل ستكون هذه الإعارة نقطة انطلاق جديدة لمسيرة مالاسيا؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد!